(Di domenica 3 ottobre 2021) Subito dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina anche il presidente del Napoli, Aurelio Deha voluto esprimere la propria soddisfazione su Twitter. Il patron azzurro si è complimentato per ladidimostrata vincendo 7 partite su 7 in campionato. «Una grande soddisfazione, 7su 7unadiincredibile. Complimenti a tutti!» Una grande soddisfazione, 7su 7unadi. Complimenti a tutti! #ADL — AurelioDe(@ADe) October 3, 2021 L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : De Laurentiis: «Sette vittorie su sette sono una prova di forza importante» Il tweet del presidente: «Una grande s… - 100x100Napoli : De Laurentiis esulta sui social dopo la vittoria del Napoli a Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Sette

Queste convocazioni saranno inevitabili? "C'è una partita aperta di Dee sono al suo ... Nelle primepartite abbiamo incontrato tutte squadre difficili, tra cui le più forti. Le ...... "C'è già una partita aperta di Dee sono al suo fianco. Io non spendo soldi, lui sì ed ... Le risorse per Spalletti aumentano, dopomesi Ghoulam è tra i convocati, l'evoluzione della ...NAPOLI – Il Napoli vince anche la settima. A Firenze. Azzurri storditi dalla prima mezz’ora dei Viola, vanno sotto al Franchi infiammato dal gol di Martinez Quarta assistito da Vlahovic.Poi sale in ca ..."De Laurentiis ha ragione: le nazionali devastano i club" Tra i temi trattati anche la Coppa d'Africa, che toglierà al Napoli di Luciano Spalletti diversi giocatori: "C'è una battaglia aperta di De La ...