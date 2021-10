Ciclismo | Parigi-Roubaix 2021 | parla Van der Poel | “Se devo perdere | preferisco combattere | sono contento”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo unaestenuante, con più di 6 ore di gara, è arrivato l’ennesimo trionfo azzurro in questodavvero memorabile: Sonny Colbrelli ha vinto dopo una splendida volata, battendosi contro il belga Florian Vermeersch e l’olandese Mathieu Van der. Sfortunato un altro azzurro, Gianni Moscon, per lunghi tratti della corsa in prima posizione, ma a causa di una foratura e di una caduta termina in quarta posizione. L’olandese Van der, classe 1999, era al suo esordio allae si è dovuto accontentare del terzo posto, alle spalle del nostro Sonny Colbrelli e di Florian Vermeersch. Al termine della corsa, si è mostrato soddisfatto della sua corsa ai microfoni di Sporza: “Alla fine le mie gambe erano sfinite, soprattutto negli ultimi 30-40 ...

Un trionfo che corona una stagione davvero trionfale per ilitaliano e per il corridore ... L'Italia domina il pavè della- Roubaix: Sonny Colbrelli vince 22 anni dopo l'ultimo trionfo ...La corsa più bella del Nord L'ultima- Roubaix era stata organizzata nel 2019 . L' edizione 2020 infatti era stata annullata per la pandemia. È una delle corse più antiche del, la ...VIDEO - Ciclismo, gli highlights della Parigi-Roubaix 2021: il trionfo di Sonny Colbrelli, impresa italiana. Quarto uno sfortunato Moscon.L'hanno ribattezzata "Inferno del nord", e oggi come non mai il motivo di tale soprannome è chiaro a tutti. La 118esima edizione della Parigi-Roubaix entra di diritto nella storia del ciclismo mondial ...