BOOM! ARENA 60 70 80 TORNA NEL 2022: “AMADEUS HA ACCESO IL SABATO SERA DI RAI1” (Di domenica 3 ottobre 2021) L’evento rivelazione di questo inizio stagione, ARENA 60 70 80, saluta i telespettatori. Ieri SERA un altro successo di ascolti che porta la media delle due SERAte condotte da AMADEUS all’ARENA di Verona a 3.707.000 telespettatori con il 20,76%. Cast di stelle italiane e internazionali con una Sabrina Salerno superlativa. Suzuki main sponsor di ARENA 60 70 80 ha premiato AMADEUS per il contributo alla musica e alla discografia. Il sipario sullo show che ha trasformato il SABATO SERA di RAI1 in una grande discoteca è calato. Per ora perché la bella notizia è che il format condotto e animato da AMADEUS tornerà il prossimo anno visto il successo. AMADEUS ha ACCESO il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 3 ottobre 2021) L’evento rivelazione di questo inizio stagione,60 70 80, saluta i telespettatori. Ieriun altro successo di ascolti che porta la media delle duete condotte daall’di Verona a 3.707.000 telespettatori con il 20,76%. Cast di stelle italiane e internazionali con una Sabrina Salerno superlativa. Suzuki main sponsor di60 70 80 ha premiatoper il contributo alla musica e alla discografia. Il sipario sullo show che ha trasformato ildiin una grande discoteca è calato. Per ora perché la bella notizia è che il format condotto e animato datornerà il prossimo anno visto il successo.hail ...

