Benevento senza reti col Perugia, Paleari regala un punto a Caserta (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il secondo pareggio consecutivo per il Benevento ha un sapore diverso. Se a Como il bicchiere poteva essere visto mezzo pieno per l’inferiorità numerica, lo zero a zero casalingo contro il Perugia lascia sensazioni differenti. Ai punti avrebbero meritato di vincere gli umbri, più pericolosi in attaccato e fermati solo dal palo e da uno straordinario Paleari. Una prestazione non altezza che non può soddisfare Caserta, atteso da due settimane di lavoro a causa della seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. La partita – Schieramenti confermati per i due allenatori. Caserta non si fida delle due punte dall’inizio e propone Lapadula come unico riferimento avanzato, accompagnato da Insigne ed Elia. In difesa c’è Vogliacco per lo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Il secondo pareggio consecutivo per ilha un sapore diverso. Se a Como il bicchiere poteva essere visto mezzo pieno per l’inferiorità numerica, lo zero a zero casalingo contro illascia sensazioni differenti. Ai punti avrebbero meritato di vincere gli umbri, più pericolosi in attaccato e fermati solo dal palo e da uno straordinario. Una prestazione non altezza che non può soddisfare, atteso da due settimane di lavoro a causa della seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. La partita – Schieramenti confermati per i due allenatori.non si fida delle due punte dall’inizio e propone Lapadula come unico riferimento avanzato, accompagnato da Insigne ed Elia. In difesa c’è Vogliacco per lo ...

