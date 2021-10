Atalanta-Milan 1-3: accorcia le distanze Duvan Zapata su calcio di rigore – Segui la diretta (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella settima giornata di Serie A l’Atalanta ospita il Milan al Gewiss Stadium con l’obiettivo di tornare in corsa per la vetta. Il tecnico dei bergamaschi ritrova Palomino ma perde l’infortunato Toloi in difesa. Maehle prende il posto di Gosens sulla fascia mentre in avanti nuova esclusione per Ilicic a vantaggio del tandem Pessina-Malinovskyi. Zapata sosterrà ancora il peso dell’attacco orobico. Pioli invece riabbraccia il rientrante Kjaer che farà coppia al centro della retroguardia con Tomori. A centrocampo Tonali e l’ex di turno Kessie proveranno a illuminare la scena. Il talento di Brahim Diaz sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Rebic. Secondo Tempo 42? Dentro Pasalic e fuori Freuler per l’assalto finale 42? accorcia le distanze la Dea! Mani di Messias sul tiro di Zappacosta e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella settima giornata di Serie A l’ospita ilal Gewiss Stadium con l’obiettivo di tornare in corsa per la vetta. Il tecnico dei bergamaschi ritrova Palomino ma perde l’infortunato Toloi in difesa. Maehle prende il posto di Gosens sulla fascia mentre in avanti nuova esclusione per Ilicic a vantaggio del tandem Pessina-Malinovskyi.sosterrà ancora il peso dell’attacco orobico. Pioli invece riabbraccia il rientrante Kjaer che farà coppia al centro della retroguardia con Tomori. A centrocampo Tonali e l’ex di turno Kessie proveranno a illuminare la scena. Il talento di Brahim Diaz sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Rebic. Secondo Tempo 42? Dentro Pasalic e fuori Freuler per l’assalto finale 42?lela Dea! Mani di Messias sul tiro di Zappacosta e ...

