Tennis, Jannik Sinner: “Sono stato fortunato ad evitare il tie-break. Con Monfils non sarà facile” (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannik Sinner continua il tentativo di difesa del titolo a Sofia e si qualifica per la Finale del torneo ATP 250 bulgaro, sconfiggendo in due set il serbo Filip Krajinovic per 6-3 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco. Segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco per il giovane Tennista azzurro, che nelle battute conclusive è stato però fortunato per un infortunio al piede accusato dal n.37 del ranking. “Sono molto contento di tornare in finale qui a Sofia. È stato un match molto duro. A volte ci alleniamo insieme con Krajinovic. Nel finale lui è stato sfortunato con l’infortunio ed è un peccato che sia finita così. Siamo stati vicini al tie-break e Sono stato ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021)continua il tentativo di difesa del titolo a Sofia e si qualifica per la Finale del torneo ATP 250 bulgaro, sconfiggendo in due set il serbo Filip Krajinovic per 6-3 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco. Segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco per il giovaneta azzurro, che nelle battute conclusive èperòper un infortunio al piede accusato dal n.37 del ranking. “molto contento di tornare in finale qui a Sofia. Èun match molto duro. A volte ci alleniamo insieme con Krajinovic. Nel finale lui ècon l’infortunio ed è un peccato che sia finita così. Siamo stati vicini al tie-...

Advertising

Eurosport_IT : Sinner in finale a Sofia per il secondo anno consecutivo!!! ???????? #SofiaOpen | #EurosportTENNIS - fanpage : GRANDISSIMO JANNIK! ???? - GmaHappymilan : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner in finale all'#Atp di #Sofia: domani affronterà Gael #Monfils per il titolo+++ - Bagarotzo : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner in finale all'#Atp di #Sofia: domani affronterà Gael #Monfils per il titolo+++ - JeanMarie1899 : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner in finale all'#Atp di #Sofia: domani affronterà Gael #Monfils per il titolo+++ -