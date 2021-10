MotoGP, Luca Marini: “Sono veramente contento delle qualifiche, ho raccolto i frutti del test a Misano” (Di sabato 2 ottobre 2021) Un bel colpo di coda. Luca Marini ha reagito dopo quanto accaduto a Misano in MotoGP e proprio nei test disputati due giorni dopo sul circuito Marco Simoncelli il fratellino di Valentino Rossi ha trovato quel feeling tanto agognato con la Ducati dello Sky VR46 Avintia. Un connubio che ha funzionato in un contesto molto difficile. Sì, perchè al COTA di Austin, in Texas, la condizione dell’asfalto è tutt’altro che buona e i centauri della classe regina hanno avuto argomenti per cui lamentarsi. Marini, da par suo, si è concentrato sul proprio lavoro e messo insieme i pezzi del puzzle. Ne è venuta fuori una grande prestazione nelle qualifiche: in Q1 miglior tempo assoluto e in Q2 un nono posto che gli farà cominciare il GP delle Americhe ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Un bel colpo di coda.ha reagito dopo quanto accaduto aine proprio neidisputati due giorni dopo sul circuito Marco Simoncelli il fratellino di Valentino Rossi ha trovato quel feeling tanto agognato con la Ducati dello Sky VR46 Avintia. Un connubio che ha funzionato in un cono molto difficile. Sì, perchè al COTA di Austin, in Texas, la condizione dell’asfalto è tutt’altro che buona e i centauri della classe regina hanno avuto argomenti per cui lamentarsi., da par suo, si è concentrato sul proprio lavoro e messo insieme i pezzi del puzzle. Ne è venuta fuori una grande prestazione nelle: in Q1 miglior tempo assoluto e in Q2 un nono posto che gli farà cominciare il GPAmeriche ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP Luca Marini soddisfattissimo al termine delle qualifiche: in Q2 e nono tempo al termine del time-attack ad… - nordsudrecs : @SkyRacingTeam @Luca_Marini_97 @MotoGP Forza Luca ???? - badrnotbader : MotoGP ha un futuro meraviglioso, con Fabio, Marc, Bagnaia e Luca Marini. Può solo migliorare. - AleDagDalGas : RT @GrAnzianoRossi: Valentino penultimo e Luca in Q2... ?? Se quello lì comincia ad andare forte, sospetto che la mia ex si vedesse con tal… - GrAnzianoRossi : Valentino penultimo e Luca in Q2... ?? Se quello lì comincia ad andare forte, sospetto che la mia ex si vedesse con… -