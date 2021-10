Juve sempre più Loca Mata il Toro ed esulta | ' Emozione fantastica'

(Di sabato 2 ottobre 2021) E dopo la Samp è arrivato il Torino. Una sequenza cronologica che è anche il rosario dei gol di Manueltelli, due nelle ultime due gare di campionato, come mai gli era successo in serie A. Se il ...

"Il successo di Locatelli con la Nazionale e con la, e il rinnovo di Pellegrini con la Roma ci rendono felici, perché è anche il segno di un lavoro fatto bene dal Sassuolo. Abbiamoun ottimo rapporto umano con loro. Se fanno bene nei due ...Altro piccolo primato: è stato il primo gol segnato dallanell'ultimo quarto d'ora.Un successo di importanza capitale. Per la rincorsa in campionato, per la convinzione del gruppo, per la ritrovata imbattibilità difensiva.Gran primo tempo dei granata che nel secondo soffrono le assenze in attacco. Allegri nella ripresa aggiusta la squadra e cambia l’inerzia ...