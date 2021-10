DIRETTA MotoGP, FP3 GP Austin 2021 LIVE: confronto Bagnaia-Quartararo nelle qualifiche, comincia la Q1 (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: Prosegue il calvario di Aleix Espargaro che colleziona un’altra caduta, stavolta in curva-12. 21.13: Sarà una Q1 molto tirata con Mir e Bastianini che dovrebbero essere i favoriti per accedere in Q2. 21.12: In pista Dovizioso con una hard e una soft sulla Yamaha Petronas, seguito da Mir, Alex Marquez e Valentino Rossi con la stessa soluzione. Bastianini, invece, con due soft. 21.10: comincia LA Q1!!! 21.07: Tra 3? il via della Q1. 21.06: Sarà una sfida molto dura per i piloti viste le condizioni dell’asfalto, pieno di buche. 21.03: Alle 21.10 previste le Q1, con Valentino Rossi, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli tra i protagonisti attesi. 21.01: La Ducati di Jack Miller dunque ha concluso in vetta a questa FP4 con il tempo di 2’04?028 adottando una scelta hard/hard a ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14: Prosegue il calvario di Aleix Espargaro che colleziona un’altra caduta, stavolta in curva-12. 21.13: Sarà una Q1 molto tirata con Mir e Bastianini che dovrebbero essere i favoriti per accedere in Q2. 21.12: In pista Dovizioso con una hard e una soft sulla Yamaha Petronas, seguito da Mir, Alex Marquez e Valentino Rossi con la stessa soluzione. Bastianini, invece, con due soft. 21.10:LA Q1!!! 21.07: Tra 3? il via della Q1. 21.06: Sarà una sfida molto dura per i piloti viste le condizioni dell’asfalto, pieno di buche. 21.03: Alle 21.10 previste le Q1, con Valentino Rossi, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli tra i protagonisti attesi. 21.01: La Ducati di Jack Miller dunque ha concluso in vetta a questa FP4 con il tempo di 2’04?028 adottando una scelta hard/hard a ...

