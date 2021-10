Bari: Gaetano Marchitelli, ucciso per errore a quindici anni in una sparatoria fra malavitosi diciotto anni fa Oggi commemorata la giovane vittima in quel 2 ottobre 2003 (Di sabato 2 ottobre 2021) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Ci sono storie che vanno custodite e protette dallo scorrere del tempo. Una di queste è la storia di Gaetano Marchitelli, vittima innocente di mafia. Aveva solo 15 anni Gaetano quando il 2 ottobre 2003, 18 anni fa, si è trovato incolpevolmente nel mezzo di una sparatoria nel suo quartiere, Carbonara di Bari. Ed è stato ucciso. Gaetano era un ragazzo d’oro, studiava di giorno e lavorava di sera, aveva i suoi progetti per il futuro e tanti interessi. La sua morte è stata una ferita per la comunità intera, ha determinato una scossa nella coscienza collettiva, un intero popolo ha cominciato a vedere ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 ottobre 2021) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Ci sono storie che vanno custodite e protette dallo scorrere del tempo. Una di queste è la storia diinnocente di mafia. Aveva solo 15quando il 2, 18fa, si è trovato incolpevolmente nel mezzo di unanel suo quartiere, Carbonara di. Ed è statoera un ragazzo d’oro, studiava di giorno e lavorava di sera, aveva i suoi progetti per il futuro e tanti interessi. La sua morte è stata una ferita per la comunità intera, ha determinato una scossa nella coscienza collettiva, un intero popolo ha cominciato a vedere ...

