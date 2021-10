Verona | Faraoni | «Ho perso tempo | ma ora non mi fermo Nazionale? Non mi fisso…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’esterno delDavideha parlato della sua esplosione con la maglia gialloblù Davide, esterno del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esplosione con la maglia gialloblù. ESPLOSIONE TARDIVA – «Penso che ogni giocatore abbia una sua storia e una sua maturità. Se mi guardo indietro, penso di non aver sfondato prima perché tra scelte, sfortuna (infortuni, ndr.) e responsabilità mie non sono riuscito a esprimere quello che si pensava potessi dare. In quel periodo hodelle chance, ma sapevo quanto valevo e sono sta- to bravo a tornare in alto. Di questo, lo dico con onestà, sono orgoglioso, magari altri potevano perdersi. Anzi, qualcuno si è. Io ancor oggi continuo a cercare di dimostrare che merito il palcoscenico più ...