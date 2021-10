The Key è una curiosa mini tastiera ' copia e incolla' di appenatre tasti!

The Key è una curiosa mini tastiera 'copia e incolla' di appena...tre tasti! (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se vi sbagliate a premere i pulsanti di copia e incolla sul vostro computer, abbiamo la soluzione che fa per voi! Stack Overflow ha creato una mini tastiera programmata per eseguire solo due azioni: copia e incolla. Con The Key di Stack Overflow saprete sempre che non state premendo mai il pulsante sbagliato quando dovete copiare/incollare qualcosa. La tastiera ha i tasti C e V associati al copia e incolla quando si preferisce non utilizzare il mouse o il trackpad. C'è anche un terzo pulsante e, sebbene molto probabilmente agisca come sostituto del tasto Ctrl o Cmd, Stack Overflow afferma che tutti e tre i pulsanti sono programmabili. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se vi sbagliate a premere i pulsanti disul vostro computer, abbiamo la soluzione che fa per voi! Stack Overflow ha creato unaprogrammata per eseguire solo due azioni:. Con The Key di Stack Overflow saprete sempre che non state premendo mai il pulsante sbagliato quando dovetere/re qualcosa. Laha i tasti C e V associati alquando si preferisce non utilizzare il mouse o il trackpad. C'è anche un terzo pulsante e, sebbene molto probabilmente agisca come sostituto del tasto Ctrl o Cmd, Stack Overflow afferma che tutti e tre i pulsanti sono programmabili. Leggi altro...

