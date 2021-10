LIVE Giro di Sicilia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni e Froome in testa | +1’10” sul gruppo!

(Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI12:47 Terminata la salita Portella Mandrazzi, il gruppo dista 1’10” dai corridori in. 12:43 Anche Kreuziger si fa rimontare: Hamilton ha ormai raggiunto il gruppo di. Più indietro Tonelli e Kreuziger. 12:38 Alessandro Tonelli è in difficoltà, Hamilton lo ha recuperato. 12:35 Chris Hamilton (DSM) si sta avvicinando sempre più ai corridori in: dista solo 25?. Il gruppo è a -55?, quando siamo alla fine della salita Portella Mandrazzi. 12:33 Questa la situazione a 83 km all’arrivo; introviamo: Marco Brenner (DSM) Chris(ISN)Alessandro Tonelli (BCF) Julen Amezqueta (CJR) Edward Ravasi (EOK) Joan Bou (EUS) Roman Kreuziger ...

Ciclismo, oggi in diretta tv e streaming la quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2021 da Sant'Agata di Militello a Mascati ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta e decisiva frazione del Giro di Sicilia 2021. Va in scena la tappa regina, la Sant'Agata di Militello-Ma ...