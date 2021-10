Juric: “Mi sembra che a Torino la squadra più tifata sia la nostra. Belotti non ci sarà” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Anche Ivan Juric ha parlato alla vigilia del derby contro la Juventus: “Questo è un gruppo fantastico. Ci sono tanti ragazzi giovani che hanno tanta voglia di lavorare o imparare. Non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto bisogno di spronarli o motivarli. Abbiamo lavorato sulle nostre cose solite, come sempre. La Juventus ha grandi giocatori e ha ritrovato lo spirito giusto dopo gli ultimi risultati. “. E sulla rivalità cittadina ha dichiarato: “Siamo su due livelli diversi, ma a Torino non è come a Genova. Quando sono a Torino mi sembra che la squadra più tifata sia il Torino, mentre a Genova percepivo che la città fosse divisa a metà tra tifosi del Genoa e della Samp. Poi magari è solo una prima impressione, devo ancora abituarmi bene”. Su Belotti ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 ottobre 2021) Anche Ivanha parlato alla vigilia del derby contro la Juventus: “Questo è un gruppo fantastico. Ci sono tanti ragazzi giovani che hanno tanta voglia di lavorare o imparare. Non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto bisogno di spronarli o motivarli. Abbiamo lavorato sulle nostre cose solite, come sempre. La Juventus ha grandi giocatori e ha ritrovato lo spirito giusto dopo gli ultimi risultati. “. E sulla rivalità cittadina ha dichiarato: “Siamo su due livelli diversi, ma anon è come a Genova. Quando sono amiche lapiùsia il, mentre a Genova percepivo che la città fosse divisa a metà tra tifosi del Genoa e della Samp. Poi magari è solo una prima impressione, devo ancora abituarmi bene”. Su...

