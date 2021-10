Julie Andrews | il triste destino del suo “bambino” in Mary Poppins | una tragedia

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Almeno una volta nella vita abbiamo visto tutti, il film Disney che ci ha fatto amare. Ma la storia del piccolo Michel racchiude in sé una grande(Google Images)Potranno rifare centinai di remake, marimarrà per sempre laper eccellenza. Un classico Disney dove l’attrice interpreta una dolce e gentile super tata con poteri magici, in grado di volare con il suo ombrello. La donna aiuta i coniugi Banks con i loro figli Jena e Michael, facendogli vivere una grande avventura. Era il 1964, quando il piccolo Matthew Garber, che all’epoca aveva otto anni, fu assunto ...