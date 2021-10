Gf VIP, Jo Squillo: la frase shock contro Soleil «La puniremo noi» VIDEO (Di venerdì 1 ottobre 2021) Giovedì 30 settembre, si è consumata una delle liti più assurde della storia del Gf VIP: dopo alcune frasi (sicuramente condannabili) di Soleil Sorge, un gruppo di concorrenti ha iniziato una sorta di guerra al massacro, alla quale come ciliegina sulla torta si è aggiunta una reazione inaspettata di Jo Squillo. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Gf... Leggi su donnapop (Di venerdì 1 ottobre 2021) Giovedì 30 settembre, si è consumata una delle liti più assurde della storia del Gf VIP: dopo alcune frasi (sicuramente condannabili) diSorge, un gruppo di concorrenti ha iniziato una sorta di guerra al massacro, alla quale come ciliegina sulla torta si è aggiunta una reazione inaspettata di Jo. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Gf...

