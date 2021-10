Fridays for Future, a Milano l’attivista Greta Thunberg (Di venerdì 1 ottobre 2021) Fridays for Future: 50mila giovani sono scesi in piazza a Milano alla manifestazione per il clima guidata da Greta Thunberg che balla mentre gli altri cantano “Bella ciao” Sono circa 50mila i giovani scesi in piazza a Milano alla manifestazione di “Fridays for Future Italia” per il clima guidata da Greta Thunberg, che balla e batte le mani mentre gli altri cantano “Bella ciao”. In Piazza insieme alla Thunberg c’e anche la prima attivista ugandese contro il cambiamento climatico Vanessa Rakete. I giovani in piazza gridano: “Siamo la generazione senza futuro. Viviamo e vivremo sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi climatica”. “Alla PreCop26 i governi vogliono decidere ... Leggi su zon (Di venerdì 1 ottobre 2021)for: 50mila giovani sono scesi in piazza aalla manifestazione per il clima guidata dache balla mentre gli altri cantano “Bella ciao” Sono circa 50mila i giovani scesi in piazza aalla manifestazione di “forItalia” per il clima guidata da, che balla e batte le mani mentre gli altri cantano “Bella ciao”. In Piazza insieme allac’e anche la prima attivista ugandese contro il cambiamento climatico Vanessa Rakete. I giovani in piazza gridano: “Siamo la generazione senza futuro. Viviamo e vivremo sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi climatica”. “Alla PreCop26 i governi vogliono decidere ...

