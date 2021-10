“Fascista” e “leghista”. Così il Pd trasforma Calenda nel nemico epocale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Fascista, leghista, amico di Salvini, traditore. Più lo aggrediscono, più lui si ingrossa. Quanto più cercano di mascariarlo, tanto più invece la sensazione è che sia la loro maschera a colare giù: sotto il cerone dell’aggressività ecco forse il volto della paura. E infatti Carlo Calenda, da qualche giorno, queste dichiarazioni ringhianti dei dirigenti del Pd che gli urlano “a fascio!” le colleziona come fossero francobolli, le espone pubblicamente sulla sua bacheca di Instagram, se ne bea su Twitter come fossero medaglie, i suoi Nastri d’argento, i suoi Leoni d’oro, i suoi Oscar elettorali che valgono più di mille sondaggi. La prova, anzi la conferma, chissà, d’essere un pericolo, il candidato riformista che a Roma può andare al ballottaggio spintonando fuori il Pd e Roberto Gualtieri. E allora Francesco Boccia lo ribattezza ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021), amico di Salvini, traditore. Più lo aggrediscono, più lui si ingrossa. Quanto più cercano di mascariarlo, tanto più invece la sensazione è che sia la loro maschera a colare giù: sotto il cerone dell’aggressività ecco forse il volto della paura. E infatti Carlo, da qualche giorno, queste dichiarazioni ringhianti dei dirigenti del Pd che gli urlano “a fascio!” le colleziona come fossero francobolli, le espone pubblicamente sulla sua bacheca di Instagram, se ne bea su Twitter come fossero medaglie, i suoi Nastri d’argento, i suoi Leoni d’oro, i suoi Oscar elettorali che valgono più di mille sondaggi. La prova, anzi la conferma, chissà, d’essere un pericolo, il candidato riformista che a Roma può andare al ballottaggio spintonando fuori il Pd e Roberto Gualtieri. E allora Francesco Boccia lo ribattezza ...

Advertising

InVinoV61746588 : RT @InVinoV61746588: Non dimenticate di non scopare mai con un leghista/fascista/antivaccinista, vanno emarginati e lasciati a morire di se… - adriano1949 : Tipico esemplare di elettore leghista! Un buffone ignorante, fascista, razzista e probabilmente anche evasore fisca… - JoanUbu : @Linda050580 @danielaranieri Non sono leghista. Il problema è che tutti noi abbiamo su ogni partito pregiudizi che… - GinoKoltz : @alesirigu70 @Lucrezi97533276 Ho detto che 'mi viene il sospetto'. Inoltre non ho detto 'fascista' ma 'fascioleghis… - sere941 : RT @CrashVisible: @LindazzAA @dontshamy Se sei fascista o leghista ti giudico eccome! Se abbracci idee politiche che inneggiano all'intolle… -