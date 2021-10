Amici 21 | il duro confronto tra Anna Pettinelli e il cantante Inder

(Di venerdì 1 ottobre 2021)è uno dei nuovi allievi del talent showdi Maria De Filippi che più sta facendo discutere. Ilè stato scelto dalla professoressache ha immediatamente creduto nelle doti del giovane. Il flow del ragazzo e il suo modo di scrivere infatti hanno convinto la speker radiofonica subito dopo aver ascoltato il brano inedito ‘Gola Secca' con cui si è presentato ai casting. Nel corso del daytime di21 andato in onda ieri, giovedì 30 settembre 2021,si è però scontrata duramente con il suo. Scopriamo insieme quali sono i motivi di questo faccia a faccia. Ider dovrà cantare ‘Pazzesca' di Miss Keta durante il pomeridiano di21...

Advertising

pacor80pacor : @SMartySald Non ti conosco ma ti sono vicino e so cosa si prova. Ci sono passato con mia moglie persone che reputav… - _ego_______ : RT @RattaDiFranci: Gaia terrorizzata all'idea di mettere una storia con Fra e Giulia è lo specchio del tanto decantato 'zoccolo duro'. Quel… - LBCR98 : RT @RattaDiFranci: Gaia terrorizzata all'idea di mettere una storia con Fra e Giulia è lo specchio del tanto decantato 'zoccolo duro'. Quel… - panevinoeansia : RT @RattaDiFranci: Gaia terrorizzata all'idea di mettere una storia con Fra e Giulia è lo specchio del tanto decantato 'zoccolo duro'. Quel… - Dale_Cooper_7 : RT @RattaDiFranci: Gaia terrorizzata all'idea di mettere una storia con Fra e Giulia è lo specchio del tanto decantato 'zoccolo duro'. Quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici duro

Il Fatto Quotidiano

...Un purificatore d'aria può essere un valido alleato anche nel caso scorrazzino per casa degli... Questo svolge ilcompito di trattenere le particelle inquinanti di vario ordine e genere per ...Il soprannome è opera degli, tanti, fatti a Orvieto dai giorni della sua venuta. Paolo Cotigni, il conquistatore dell'Himalaya, rimproverato, amabilmente, il rimandare gli allenamenti di Trial, ...Domenica 3 ottobre alle 14.45 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici di Maria de Filippi ...Unanime il cordoglio delle istituzioni e dei tanti amici della famiglia. L'atroce notizia della morte di un nostro giovane concittadino, consumata questa mattina sul luogo di lavoro, suscita dolore e ...