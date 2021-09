Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insulti e lesioni”. Lui nega (Di giovedì 30 settembre 2021) Varriale, giornalista della Rai, sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento dalla Procura di Roma dopo la denuncia. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021), giornalista della Rai, sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento dalla Procura di Roma dopo la denuncia.

Advertising

Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - Open_gol : Il giornalista di Raisport Enrico Varriale è indagato per atti persecutori e destinatario di un divieto di avvicina… - Gazzetta_it : Enrico Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insulti e lesioni”. Lui nega - Blinky74 : RT @StefaniaSosso: #Varriale indagato per stalking a una Vecchia Signora. - Aa91106889 : RT @realvarriale: Varriale indagato per stalking: 'Ho chiarito mia posizione a giudice' -