Un altro prof insulta la Meloni

(Di giovedì 30 settembre 2021) Va bene, lo dico subito. Quando diversi anni fa entrai per la prima volta nella sede di Azione Universitaria (AU) a Bologna, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, trovai ad accogliermi il volto di Giorgio Almirante con sotto la scritta: “Noi possiamo guardarti negli occhi”. Non penso mi lapideranno se lo racconto, né che se ne vergognino. Però, visti i tempi che corrono, non vorrei rischiare di foraggiare di dettagli l’avversione di certi intellettuali verso FdI. La cronaca racconta infatti dell’esistenza di una nutrita pattuglia diessoroni che considerano i seguaci dellaun sorta di rigurgito del Ventennio. Una roba da schiacciare sotto gli scarponi dell’antifascismo militante. Una specie di metastasi cancerogena nel perfetto corpo dell’Italia democratica. L’ultimo in ordine cronologico si chiama. Andrea ...

Advertising

Sibilla_prof : “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto di dividere il m… - FFunesto : @totofaz @il_prof_13 Domanda: quanti punti pensi passeranno tra il quarto posto e il primo? Perché io ho idea che t… - pier2856 : RT @LucioMalan: “Docente” universitario (più che altro “propagandista di odio” insulta @GiorgiaMeloni durante la lezione. I cittadini e gli… - Thelma02559007 : RT @LucioMalan: “Docente” universitario (più che altro “propagandista di odio” insulta @GiorgiaMeloni durante la lezione. I cittadini e gli… - missypippi : RT @LucioMalan: “Docente” universitario (più che altro “propagandista di odio” insulta @GiorgiaMeloni durante la lezione. I cittadini e gli… -

Ultime Notizie dalla rete : altro prof

Nicola Porro

D'canto stare bene è la prima condizione per vivere bene e lavorare bene!". L'incontro, ... è stato pensato ed organizzato in collaborazione con il. Rinaldo Lampugnani, direttore scientifico ...protagonista sarà il Trebbiano Spoletino dell'az. Agr. Trevana de Conti e il tartufo ...ottobre gli occhi saranno rivolti verso le stelle con la conferenza "Notte Internazionale della Luna (. ...Va bene, lo dico subito. Quando diversi anni fa entrai per la prima volta nella sede di Azione Universitaria (AU) a Bologna, il movimento giovanile di ...Ma, nel frattempo, alcuni ex prof di Amici sono stati scelti per un nuovo programma su un’altra rete. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi sta proseguendo con nuove sfide e concorrent ...