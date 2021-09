Superbonus e pratiche amministrative, De Stasio: “Dal Comune nessun aiuto ai beneventani” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Rosetta De Stasio, candidata sindaco del centrodestra alle amministrative di Benevento: “Attualmente per accedere al Superbonus bisogna attendere tempi lunghissimi dopo la richiesta e, in proposito, il Comune di Benevento non ha fatto nulla per facilitare l’iter amministrativo delle pratiche, né per fornire le necessarie informazioni. Addirittura non viene neppure pagato lo straordinario ai dipendenti del settore Urbanistica. Eppure basterebbe creare un servizio on line come, ad esempio, è stato fatto presso il Comune di Ferrara. Il servizio prevede, tra l’altro, la prenotazione dell’appuntamento per l’accesso agli uffici comunali, le modalità per ottenere l’identità digitale, la visualizzazione ed interrogazione relativa alla cartografia digitale, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Rosetta De, candidata sindaco del centrodestra alledi Benevento: “Attualmente per accedere albisogna attendere tempi lunghissimi dopo la richiesta e, in proposito, ildi Benevento non ha fatto nulla per facilitare l’iter amministrativo delle, né per fornire le necessarie informazioni. Addirittura non viene neppure pagato lo straordinario ai dipendenti del settore Urbanistica. Eppure basterebbe creare un servizio on line come, ad esempio, è stato fatto presso ildi Ferrara. Il servizio prevede, tra l’altro, la prenotazione dell’appuntamento per l’accesso agli uffici comunali, le modalità per ottenere l’identità digitale, la visualizzazione ed interrogazione relativa alla cartografia digitale, la ...

