Stop all'Irap, «meno tasse per i ceti medi». Il governo prova a inserire in manovra riduzioni per famiglie e imprese (Di giovedì 30 settembre 2021) Fisco, lavoro e Superbonus 110%. Eccoli i tre capisaldi della legge di Bilancio che il governo si prepara a costruire entro fine anno. Con una dote di almeno 22 miliardi ma molti nodi politici ancora... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021) Fisco, lavoro e Superbonus 110%. Eccoli i tre capisaldi della legge di Bilancio che ilsi prepara a costruire entro fine anno. Con una dote di al22 miliardi ma molti nodi politici ancora...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ue lancia il caricabatterie unico, stop ai rifiuti elettronici. Porta Usb-C per tutti i dispositivi. Contribuirà… - raffaellapaita : All’Assemblea di #Confindustria2021 per ripartire insieme. Sblocco cantieri, riduzione tasse sul lavoro, riforma gi… - JonniMalanga : @MoniCapNov @fattoquotidiano NO. Si chiama STOP all'informazione falsa e antiscientifica. Rassegnatevi - BeholderITA : RT @mbolognetti: VI giorno di sciopero della fame. Stop all'attentato contro i diritti politici del cittadino. @Quirinale - Lucia39134555 : La Raggi dice che lei e Conte a Roma si sono inventati la misura dei tavolini all’esterno durante la pandemia. Stop -