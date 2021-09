Sicurezza e non solo. Gli occhi Usa sulla Libia pensando al voto (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra i vari team di sminatori che si stanno addestrando in Iowa con l’esercito statunitense ci sono anche due rappresentanti libici. Stanno imparando tecniche per migliorare la loro capacità di eliminare gli ordigni inesplosi. L’hinterland meridionale di Tripoli ne è infestato, perché le forze del signore della guerra dell’Est, Khalifa Haftar, hanno minato quei quartieri ai tempi in cui cercavano da sud di dare l’assalto definitivo alla città e rovesciare il precedente governo onusiano. Molte di queste mine sono di fabbricazione russa e i dispositivi esplosivi piazzati tra i quartieri di Tripoli sono del tutto simili a quelli visti in Ucraina: qualcosa che fa supporre che potrebbero essere stati costruiti dagli uomini della Wagner, la grande società di contractor russi sul cui capo pende una taglia dell’Fbi anche perché spesso usata dal Cremlino per compiere il lavoro sporco. La Wagner ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra i vari team di sminatori che si stanno addestrando in Iowa con l’esercito statunitense ci sono anche due rappresentanti libici. Stanno imparando tecniche per migliorare la loro capacità di eliminare gli ordigni inesplosi. L’hinterland meridionale di Tripoli ne è infestato, perché le forze del signore della guerra dell’Est, Khalifa Haftar, hanno minato quei quartieri ai tempi in cui cercavano da sud di dare l’assalto definitivo alla città e rovesciare il precedente governo onusiano. Molte di queste mine sono di fabbricazione russa e i dispositivi esplosivi piazzati tra i quartieri di Tripoli sono del tutto simili a quelli visti in Ucraina: qualcosa che fa supporre che potrebbero essere stati costruiti dagli uomini della Wagner, la grande società di contractor russi sul cui capo pende una taglia dell’Fbi anche perché spesso usata dal Cremlino per compiere il lavoro sporco. La Wagner ...

lauraboldrini : Ieri sei morti sul lavoro. Oggi altre tre vittime. La ripresa è un bene, ma solo se non va a scapito di sicurezza… - Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro, sei morti in un giorno. Landini: 'Stop alle aziende senza sicurezza'. Il leader della Cgil: '… - StefanoFassina : Anche ieri, 4 morti di lavoro, 10 in 2 gg, strage quotidiana. Ma anche oggi ?@sole24ore? giornale di ?… - mariasole813 : RT @erretti42: La mattanza. Nei primi otto mesi 2021,775 morti sul lavoro, 96 al mese,3 al giorno. Questi non sono incidenti, ma frutto d… - elisicci : @ayumu_winter Sono d'accordo, però io eviterei di fare screen. Ha cancellato prima di lucchettarsi e io per sicurez… -