Shakira attaccata dai cinghiali a Barcellona. "Mi hanno distrutto la borsa"

(Di giovedì 30 settembre 2021) Anche la Spagna sotto scacco deiselvatici . L'ultima vittima è. Mercoledì scorso la cantante 44enne di origine colombiana , famosa in tutto il mondo per hit come Hips don't lie e ...

Come riporta la BBC, nelle storiemostra la sua borsa rotta alla telecamera e dice: " Guardate come i cinghiali che mi hannoieri hanno ridotto la mia borsa ". La star, che si ..."Si stavano trascinando dietro la mia borsa con dentro anche il telefono - ha raccontato, tra lo scosso e il divertito, in una storia Instagram in cui ha fatto vedere le conseguenze dell'...La cantante ha spiegato di essere stata aggredita dagli animali, che le hanno poi strappato la borsa fuggendo nel bosco ...Shakira ha recentemente rivelato, attraverso le sue storie su Instagram, di essere stata attaccata e "derubata" dai cinghiali mentre si trovava a Barcellona. Shakira ha dichiarato di essere stata aggr ...