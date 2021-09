Riace | Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere | «Illeciti nell’accoglienza dei migranti»

(Di giovedì 30 settembre 2021)a 13e 2, quasi il doppio della pena di 7e 11richiesta dall’accusa a inizio del processo. E’ pesante la sentenza di prima grado nel processo “Xenia“, il procedimento partito dall’inchiesta della Procura di Locri contro l’ex sindaco di, accusato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. L’ex primo cittadino del Comune calabrese, noto per ii progetti di integrazione sociale ed economica deinel tessuto locale, era sotto processo anche per abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica, turbativa d’asta, peculato e malversazione a danno dello Stato. L’inchiesta controè stata aperta nel 2018. Stando ai giudici, l’ex sindaco agì illecitamente nel ...

