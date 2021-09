Regno Unito, deficit partire correnti si riduce nel 2° trimestre (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce a 8,6 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 2° trimestre del 2021, rispetto al disavanzo rivisto di 8,9 miliardi del trimestre precedente. Nel 2° trimestre 2020 si era registrato un deficit di 6,2 miliardi. Il dato, comunicato dall’Office for National Statistics del Regno Unito, risulta migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 15,6 miliardi. Il disavanzo nel commercio dei beni si è attestato a 32,6 miliardi dai 38,7 miliardi precedenti, mentre nel complesso la bilancia commerciale segna un poccolo avanzo di 0,7 miliardi contro il deficit di 4,1 miliardi dle trimestre precedente. (Foto: © Melinda Nagy/123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce a 8,6 miliardi di sterline ildelle partitein Gran Bretagna nel 2°del 2021, rispetto al disavanzo rivisto di 8,9 miliardi delprecedente. Nel 2°2020 si era registrato undi 6,2 miliardi. Il dato, comunicato dall’Office for National Statistics del, risulta migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 15,6 miliardi. Il disavanzo nel commercio dei beni si è attestato a 32,6 miliardi dai 38,7 miliardi precedenti, mentre nel complesso la bilancia commerciale segna un poccolo avanzo di 0,7 miliardi contro ildi 4,1 miliardi dleprecedente. (Foto: © Melinda Nagy/123RF)

