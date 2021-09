Ottobrate romane 2021 a Parco Labia: musica, mercatini, intrattenimento a ingresso gratuito (Di giovedì 30 settembre 2021) Con l’arrivo di ottobre iniziano le Ottobrate romane 2021 e gli appuntamenti nella capitale sono moltissimi. Come quello di Parco Labia (zona Fidene Serpentara) che propone, a partire dal primo fine settimana di Ottobre, appuntamenti all’insegna di musica teatro divertimento e mercatini. Tutto rigorosamente ad ingresso gratuito. LEGGI ANCHE:– Ottobrata romana significato: cos’è e da dove deriva questa espressione? Un’edizione ricca di novità all’insegna della ripartenza quella delle Ottobrate romane a Parco Labia. Si inizia il 2 e 3 Ottobre un appuntamento adatto a grandi e piccini appassionati e non, che potranno vivere le atmosfere degli anni 60 attraverso ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 settembre 2021) Con l’arrivo di ottobre iniziano lee gli appuntamenti nella capitale sono moltissimi. Come quello di(zona Fidene Serpentara) che propone, a partire dal primo fine settimana di Ottobre, appuntamenti all’insegna diteatro divertimento e. Tutto rigorosamente ad. LEGGI ANCHE:– Ottobrata romana significato: cos’è e da dove deriva questa espressione? Un’edizione ricca di novità all’insegna della ripartenza quella delle. Si inizia il 2 e 3 Ottobre un appuntamento adatto a grandi e piccini appassionati e non, che potranno vivere le atmosfere degli anni 60 attraverso ...

