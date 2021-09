Ortopedia | sos dal congresso di Napoli | Sedentarietà | colpa del Covid Troppi ragazzi dalle ossa fragili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ortopedia sos

Il Denaro

Di quei venti passaggi in più al Pronto Soccorso una parte si risolvono con ricoveri in osservazione breve, ma altri diventano ricoveri con l'intervento di altri reparti,in testa. 'Per gli ...Nella nota diVolterra si legge anche che i numeri non sono importanti, ciò purtroppo in sanità non è vero, i numeri sono garanzia di sicurezza degli interventi". "Inoltre, come già affermato più ...Nuovo stop in casa Milan. Come hanno riferito i rossoneri in una nota ufficiale: “nella giornata odierna Alessandro Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia r ...