Nadef, Pil batte attese. Margine da oltre 20 miliardi per manovra. Cala il debito (Di giovedì 30 settembre 2021) Con la Nota di aggiornamento al Def, spunta un Margine di manovra dal 2022 al 2024, "per gli interventi che dovremo definire nella legge di bilancio" che potrebbe superare i 20 miliardi di euro l'anno. Il conto lo fa il ministro dell'Economia, Daniele Franco, illustrando i numeri della Nadef in conferenza stampa dopo l'approvazione del Documento da parte del Consiglio dei ministri. Il nuovo quadro infatti, ha spiegato Franco, "libera ogni anno un Margine" di un punto di Pil "abbondante" che "vale circa 19 miliardi" e "ogni anno avremo una cifra un po' superiore a questa", ha sottolineato. Questo Margine di manovra arriva dai nuovi numeri della Nadef che risultano in netto miglioramento rispetto ad aprile: "c'è una dinamica della ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) Con la Nota di aggiornamento al Def, spunta undidal 2022 al 2024, "per gli interventi che dovremo definire nella legge di bilancio" che potrebbe superare i 20di euro l'anno. Il conto lo fa il ministro dell'Economia, Daniele Franco, illustrando i numeri dellain conferenza stampa dopo l'approvazione del Documento da parte del Consiglio dei ministri. Il nuovo quadro infatti, ha spiegato Franco, "libera ogni anno un" di un punto di Pil "abbondante" che "vale circa 19" e "ogni anno avremo una cifra un po' superiore a questa", ha sottolineato. Questodiarriva dai nuovi numeri dellache risultano in netto miglioramento rispetto ad aprile: "c'è una dinamica della ...

