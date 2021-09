Miriam Leone, dopo le nozze cambia look: bionda è meravigliosa (Di giovedì 30 settembre 2021) Miriam Leone ha incantato tutti col suo abito da sposa, ma dopo le nozze ha deciso di cambiare look tornando a un colore che l’aveva già conquistata: si tratta del biondo, mostrato orgogliosamente anche sul suo profilo Instagram. “Oops, I did it again…”, ha scritto la bellissima attrice, sfoggiando la sua nuova capigliatura: la Leone ha salutato la chioma rossa con cui ha pronunciato il fatidico “sì”, per dare il benvenuto a un long bob dai toni accesi. Un vero e proprio “colpo di testa” che è piaciuto tantissimo ai molti dei suoi follower. Un biondo non certo platino, ma caldo e sui toni del pesca per l’attrice e modella siciliana, che ha un incarnato chiaro e roseo e iridi verdi, valorizzati dai riflessi avvolgenti e dorati. In passato aveva adottato già adottato la ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021)ha incantato tutti col suo abito da sposa, maleha deciso diretornando a un colore che l’aveva già conquistata: si tratta del biondo, mostrato orgogliosamente anche sul suo profilo Instagram. “Oops, I did it again…”, ha scritto la bellissima attrice, sfoggiando la sua nuova capigliatura: laha salutato la chioma rossa con cui ha pronunciato il fatidico “sì”, per dare il benvenuto a un long bob dai toni accesi. Un vero e proprio “colpo di testa” che è piaciuto tantissimo ai molti dei suoi follower. Un biondo non certo platino, ma caldo e sui toni del pesca per l’attrice e modella siciliana, che ha un incarnato chiaro e roseo e iridi verdi, valorizzati dai riflessi avvolgenti e dorati. In passato aveva adottato già adottato la ...

