Milano, rissa in strada a Pessano Con Bornago: muore 22enne accoltellato al torace (Di giovedì 30 settembre 2021) rissa in strada a Pessano Con Bornago, poco fuori Milano. Mercoledì, in tarda serata, ha perso la vita un 22enne. Il giovane – rendono noto le forze dell’ordine e gli operatori del 118 – è morto in seguito alle ferite riportate, dopo un accoltellamento. Non si sa ancora quanti fossero di preciso i partecipanti agli scontri: si ipotizza una ventina di persone. I carabinieri sono accorsi sul luogo dell’accaduto – tra via Montegrappa e via Vigna, in quartiere residenziale della cittadina – dopo la segnalazione di un uomo che abita nella zona. Hanno soccorso e portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza due ragazzi: un 16enne con una lacerazione sulla testa, ma non in pericolo di vita, e la vittima, a cui invece le ferite d’arma da taglio al torace e altre lesioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)inCon, poco fuori. Mercoledì, in tarda serata, ha perso la vita un. Il giovane – rendono noto le forze dell’ordine e gli operatori del 118 – è morto in seguito alle ferite riportate, dopo un accoltellamento. Non si sa ancora quanti fossero di preciso i partecipanti agli scontri: si ipotizza una ventina di persone. I carabinieri sono accorsi sul luogo dell’accaduto – tra via Montegrappa e via Vigna, in quartiere residenziale della cittadina – dopo la segnalazione di un uomo che abita nella zona. Hanno soccorso e portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza due ragazzi: un 16enne con una lacerazione sulla testa, ma non in pericolo di vita, e la vittima, a cui invece le ferite d’arma da taglio ale altre lesioni ...

