LIVE Sinner-Gerasimov, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: tra poco al via il match di secondo turno (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:48 Si tratta della prima volta in carriera in cui Sinner, giocando un torneo, è certo di non guadagnare punti nel ranking ATP classico, dove può al massimo confermare il proprio status di numero 14. Nella Race, invece, c’è la sfida DIRETTA con Auger-Aliassime tra un continente e l’altro per il 10° posto (e 9° virtuale, togliendo de facto Nadal). 16:45 C’è tanto tennis in movimento in questi giorni: non solo la corsa alle ATP Finals (con Sinner e Auger-Aliassime a inseguire Hurkacz e Ruud), ma anche le questioni interne ed esterne a Indian Wells, tra il forfait di Novak Djokovic e la separazione tra Marin Cilic e il suo coach Vedran Martic. 16:42 Si gioca anche a San Diego: nell’ATP 250 americano c’è Lorenzo Sonego, atteso questa notte dalla sfida più che ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:48 Si tratta della prima volta in carriera in cui, giocando un torneo, è certo di non guadagnare punti nel ranking ATP classico, dove può al massimo confermare il proprio status di numero 14. Nella Race, invece, c’è la sfidacon Auger-Aliassime tra un continente e l’altro per il 10° posto (e 9° virtuale, togliendo de facto Nadal). 16:45 C’è tanto tennis in movimento in questi giorni: non solo la corsa alle ATP Finals (cone Auger-Aliassime a inseguire Hurkacz e Ruud), ma anche le questioni interne ed esterne a Indian Wells, tra il forfait di Novak Djokovic e la separazione tra Marin Cilic e il suo coach Vedran Martic. 16:42 Si gioca anche a San Diego: nell’ATP 250 americano c’è Lorenzo Sonego, atteso questa notte dalla sfida più che ...

