LIVE Sinner-Gerasimov, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: in corso il palleggio di riscaldamento (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:05 Inizia ora il palleggio di riscaldamento. 17:02 Ecco l’ingresso dei due giocatori. 17:00 Siamo in attesa di vedere Sinner e Gerasimov all’interno dell’Armeec Arena. 16:57 Attualmente Sinner, stanti le rinunce di Djokovic, Nadal, Federer e Thiem a Indian Wells (negli ultimi tre casi stagione finita), è attualmente numero 10 del tabellone nel Masters 1000 californiano. Sarà presente anche in doppio con Matteo Berrettini. 16:54 Pochi minuti all’ingresso in campo di Sinner e Gerasimov, che quest’anno si sono incrociati già a Barcellona con successo dell’azzurro per 6-3 6-2. 16:51 All’Armeec Arena hanno in precedenza concluso il loro match Laslo Djere e Filip Krajinovic, un derby serbo. 6-3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 Inizia ora ildi. 17:02 Ecco l’ingresso dei due giocatori. 17:00 Siamo in attesa di vedereall’interno dell’Armeec Arena. 16:57 Attualmente, stanti le rinunce di Djokovic, Nadal, Federer e Thiem a Indian Wells (negli ultimi tre casi stagione finita), è attualmente numero 10 del tabellone nel Masters 1000 californiano. Sarà presente anche in doppio con Matteo Berrettini. 16:54 Pochi minuti all’ingresso in campo di, che quest’anno si sono incrociati già a Barcellona con successo dell’azzurro per 6-3 6-2. 16:51 All’Armeec Arena hanno in precedenza concluso il loro match Laslo Djere e Filip Krajinovic, un derby serbo. 6-3 ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner sfida Egor Gerasimov al debutto nell'ATP 250 di Sofia, che lo scorso anno vinse - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Gerasimov, ottavi di finale #AtpSofia 2021 - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov ATP Sofia 2021 in DIRETTA: orario e canale tv. Inizio anticipato per il forfait di Ivashka co… - infoitsport : A Sofia è il giorno di Sinner (live alle 19 in tv). Già nei quarti Mager - infoitsport : LIVE - Sinner-Gerasimov, secondo turno Atp Sofia 2021: RISULTATO IN DIRETTA. Aggiornamenti -