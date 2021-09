Letta: 'Lega non corretta, Salvini e Giorgetti giocano al poliziotto buono e a quello cattivo...' (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario del Pd non fa sconti: "Finora la Lega al governo non è stata corretta. Anche questo gioco delle ultime ore in cui Giorgetti si distingue, mi sembra il giochino classico del poliziotto ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario del Pd non fa sconti: "Finora laal governo non è stata. Anche questo gioco delle ultime ore in cuisi distingue, mi sembra il giochino classico del...

Advertising

matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - massimobitonci : #Mps, Bitonci (Lega): “No svendita a #Unicredit, Draghi e Letta chiariscano” - fattoquotidiano : Mario Draghi forever premier. La tentazione, la speranza, il progetto, si sono materializzati ieri con le ovazioni… - TV7Benevento : Lega: Letta, 'Giorgetti e Salvini? Giochino del poliziotto buono e poliziotto cattivo...'... - TV7Benevento : Lega: Letta, 'dopo voto faccia chiarezza, utile anche per Draghi'... -