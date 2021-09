Le suppletive a Primavalle saranno un test per l’elettorato giallo-rosso? (Di giovedì 30 settembre 2021) La storia insegna che le elezioni per il sindaco di Roma hanno spesso indicato importanti cambiamenti politici su scala nazionale. Per lo stesso motivo sarà molto interessante un test che, all’ombra delle amministrative, si svolgerà sempre a Roma e sempre il 3 e 4 ottobre, e potrà raccontarci se un’alleanza giallo-rossa è qualcosa che, al di là degli accordi tra i vertici dei partiti, può funzionare agli occhi dell’elettorato. Il collegio della Camera dei deputati di Primavalle, che si estende lungo numerosi quartieri del quadrante ovest di Roma, torna al voto anticipato dopo il 2018 a seguito delle dimissioni della deputata pentastellata Emanuela Del Re, in una gara insolita, con molti elementi che meritano di essere tenuti d’occhio. La logica avrebbe voluto vedere in campo in primis un candidato espressione del ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) La storia insegna che le elezioni per il sindaco di Roma hanno spesso indicato importanti cambiamenti politici su scala nazionale. Per lo stesso motivo sarà molto interessante unche, all’ombra delle amministrative, si svolgerà sempre a Roma e sempre il 3 e 4 ottobre, e potrà raccontarci se un’alleanza-rossa è qualcosa che, al di là degli accordi tra i vertici dei partiti, può funzionare agli occhi del. Il collegio della Camera dei deputati di, che si estende lungo numerosi quartieri del quadrante ovest di Roma, torna al voto anticipato dopo il 2018 a seguito delle dimissioni della deputata pentastellata Emanuela Del Re, in una gara insolita, con molti elementi che meritano di essere tenuti d’occhio. La logica avrebbe voluto vedere in campo in primis un candidato espressione del ...

