Latina, "Non vedo mia figlia da tempo". Chiede aiuto alla Polizia ma la bimba era con lei (Di giovedì 30 settembre 2021) Latina – Nella giornata di martedì 28 settembre, gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina hanno denunciato per procurato allarme una 32enne di Velletri. La donna, separata e madre di una bimba di 5 anni, aveva chiesto l'intervento di una volante poiché asseriva di non vedere da tempo la figlia la quale si sarebbe trovata presso il padre, in una condizione di degrado e abbandono. Tuttavia i poliziotti accertavano che la segnalazione era del tutto mendace poiché la bimba era invece presso la madre. L'episodio è stato segnalato agli assistenti sociali per i profili di competenza. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento ...

