Juventus, McKennie è sul mercato: c'è il West Ham (Di giovedì 30 settembre 2021) Da fedelissimo di Andrea Pirlo ad esubero con Massimiliano Allegri, è questa la parabola in bianconero di Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Il giocatore con l'avvento del tecnico toscano sta faticando a trovare spazio ed ha perso il posto da titolare, collezionando fino a questo momento 6 presenze per un totale L'articolo

