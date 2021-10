Highlights Avellino-Catanzaro 0-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 30 settembre 2021) Glidi0-0, sfida valevole per la sesta giornata del girone C della. Nel primo tempo si lasciano preferire gli ospiti, pericolosissimi in un paio di occasioni e superlativi nel loro pressing asfissiante sugli avversari. Nella ripresa salgono i campani, che iniziano a prendere le misure agli avellinesi e colpiscono una clamorosa traversa con D’Angelo, superlativo a tirare al volo imbeccato da un cross di Rizzo. Si chiude a reti bianche una partita tutto sommato piacevole, con le due squadre che in questo momento si trovano appaiate a quota 8 punti in classifica. SportFace.

