God of War del 2018 è il miglior videogioco di tutti i tempi per i lettori di IGN (Di giovedì 30 settembre 2021) Mentre i fan sono in trepidante attesa per il nuovo God of War: Ragnarok, il suo predecessore continua ad essere elogiato con importanti riconoscimenti. God of War del 2018 si è assicurato una valanga di premi dalla critica e, senza dubbio, si tratta di uno dei migliori giochi mai realizzati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Mentre i fan sono in trepidante attesa per il nuovo God of War: Ragnarok, il suo predecessore continua ad essere elogiato con importanti riconoscimenti. God of War delsi è assicurato una valanga di premi dalla critica e, senza dubbio, si tratta di uno deii giochi mai realizzati. Leggi altro...

Advertising

Oldaa98 : @MattBest__ Ahh buono a sapersi, dammi il nickname che dalla play 5 dovrei comunque trovarti Comunque ogni tanto co… - Asgard_Hydra : God of War: Ragnarok, il rinvio dovuto alle condizioni del doppiatore di Kratos - - Multiplayerit : God of War è il miglior videogioco di sempre per i lettori di IGN - GamingToday4 : God of War è il miglior videogioco di sempre per i lettori di IGN - GiocareOra : Il doppiatore di Kratos, Christopher Judge, rivela che gli interventi chirurgici hanno ritardato God of War Ragnaro… -