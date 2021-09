Giugliano, il Comune fa lavorare chi prende il Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è una svolta nel Comune di Giugliano per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza. Come fa sapere il sindaco Nicola Pirozzi attraverso un post Facebook, finalmente partono i Puc, “Progetti utili alla collettività”, per chi beneficia del sussidio dei 5stelle. Al momento saranno impegnate 61 persone in un quattro settori: Anagrafe, Cultura, Polizia locale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è una svolta neldiper chi percepisce ildi. Come fa sapere il sindaco Nicola Pirozzi attraverso un post Facebook, finalmente partono i Puc, “Progetti utili alla collettività”, per chi beneficia del sussidio dei 5stelle. Al momento saranno impegnate 61 persone in un quattro settori: Anagrafe, Cultura, Polizia locale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

