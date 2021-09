Giorlandino, il medico che demolisce la campagna vaccinale e dà una mano ai No Vax (Di giovedì 30 settembre 2021) Ma chi è Claudio Giorlandino, il professore che ha gelato tutti a L’Aria che tira sostenendo che i vaccini su cui punta l’Occidente (quelli a Rna) sono inutili perché la proteina spike ormai è mutata e il vecchio virus non circola più? Se lo sono chiesto in tanti. Perché la sua faccia, le sue parole, la sua lite con Alessandro Cecchi Paone stanno facendo il giro della rete e ovviamente stanno mandando in sollucchero il fronte No Vax. Che è ancora numeroso nonostante i dati sulla diffusione del Covid stiano lì a dimostrare che gli “inutili” vaccini qualche effetto lo hanno prodotto. Chi è il professor Claudio Giorlandino Dunque il dottor Claudio Giorlandino, innanzitutto, non è un virologo, ma un ginecologo. Ecco le notizie sulla sua carriera professionale che si possono leggere sul Riformista.it: “Giorlandino è nato a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Ma chi è Claudio, il professore che ha gelato tutti a L’Aria che tira sostenendo che i vaccini su cui punta l’Occidente (quelli a Rna) sono inutili perché la proteina spike ormai è mutata e il vecchio virus non circola più? Se lo sono chiesto in tanti. Perché la sua faccia, le sue parole, la sua lite con Alessandro Cecchi Paone stanno facendo il giro della rete e ovviamente stanno mandando in sollucchero il fronte No Vax. Che è ancora numeroso nonostante i dati sulla diffusione del Covid stiano lì a dimostrare che gli “inutili” vaccini qualche effetto lo hanno prodotto. Chi è il professor ClaudioDunque il dottor Claudio, innanzitutto, non è un virologo, ma un ginecologo. Ecco le notizie sulla sua carriera professionale che si possono leggere sul Riformista.it: “è nato a ...

Advertising

Damianodanny1 : Giorlandino, il medico che demolisce la campagna vaccinale e dà una mano ai No Vax - babitabby : RT @MarkonStone: Ferma che forse se viene detto in TV diventa vero...il clamore di un medico che fa certe affermazioni provate dall'evidenz… - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Giorlandino, il medico che demolisce la campagna vaccinale e dà una mano ai No Vax - SecolodItalia1 : Giorlandino, il medico che demolisce la campagna vaccinale e dà una mano ai No Vax - vendutoschifoso : RT @RadioRadioWeb: “No, la #terzadose non ci rende immuni ma ci aumenta la quantità di anticorpi contro un virus che in pratica non c’è più… -