Gf VIP | Soleil Sorge e Samy Youssef lite | perché hanno litigato? VIDEO

Advertising

zazoomblog : Soleil Sorge look total white scintillante per la puntata del GF VIP: la concorrente stupisce ancora il pubblico -… - blogtivvu : Clarissa e Ainett attaccano Sonia Bruganelli: “Se difende Soleil il GF Vip accetta il razzismo” - blogtivvu : Soleil Sorge accusata di razzismo al GF Vip: Raffaella Fico sbotta (ma il preconcetto regna sovrano) – VIDEO - MichaelPamia : 'Ma Soleil di VIP che c'ha?' #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6: Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge chiariscono poi lui scoppia a piangere - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Soleil

...quanto tutti i concorrenti (o quasi) non vedessero l'ora di potersi attaccare al capello per cercare di "far fuori" la persona oggettivamente più forte del Grande Fratello. Naturalmente...Sono anni che speravo che il GFconcedesse al conduttore o agli opinionisti la possibilità di rendere immuni i concorrenti più ... Ieri sera Raffaella Fico ha dato della razzista aper quello ...Britney Spears commenta il documentario Framing Britney Spears pubblicando sul suo profilo Instagram un video che la ritrae in varie pose senza dire nulla ma lasciando parlare la descrizione di accomp ...Soleil Sorge interviene in una discussione tra i coinquilini, arrivando a pronunciare la parola “scimmie” nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Quello che ha detto non ...