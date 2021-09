Fdi, Figliomeni: prossima amministrazione deve dialogare con categoria Taxi (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Assistiamo sempre più a strade intasate e tragitti interminabili dovuti sia alle scelte scellerate di questa amministrazione che ha creato delle piste ciclabili senza una progettazione seria sulla viabilità e la vivibilità della città e sia per l’esasperazione dei cittadini nei confronti dei disservizi del trasporto pubblico che li porta ad utilizzare il mezzo privato.” “Riteniamo sia quanto mai necessario e non più procrastinabile che la prossima amministrazione si metta al tavolo con le rappresentanze dei conducenti Taxi per cercare di coinvolgerli attivamente e cercando di recepire le richieste, più che legittime, che giungono dalla categoria.” “Riteniamo fondamentale che, anzitutto, a livello stradale, si realizzino più corsie preferenziali per gli stessi, ma che soprattutto si pongano in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Assistiamo sempre più a strade intasate e tragitti interminabili dovuti sia alle scelte scellerate di questache ha creato delle piste ciclabili senza una progettazione seria sulla viabilità e la vivibilità della città e sia per l’esasperazione dei cittadini nei confronti dei disservizi del trasporto pubblico che li porta ad utilizzare il mezzo privato.” “Riteniamo sia quanto mai necessario e non più procrastinabile che lasi metta al tavolo con le rappresentanze dei conducentiper cercare di coinvolgerli attivamente e cercando di recepire le richieste, più che legittime, che giungono dalla.” “Riteniamo fondamentale che, anzitutto, a livello stradale, si realizzino più corsie preferenziali per gli stessi, ma che soprattutto si pongano in ...

Advertising

Figliomeni_FdI : VERSO LA CONCLUSIONE CON LE PILLOLE DEL NOSTRO PROGRAMMA A PUNTATE: oggi tema dei LAVORATORI DELLE PARTECIPATE E DE… - amodio_enzo : @spinax64 @five_stelle @CarlaG13528731 @PacettiGiuliano @soniabetz1 @virginiaraggi @FrancoBechis @Roma @LegaSalvini… - Figliomeni_FdI : La Raggi ha voluto per forza far convocare l’Aula ma se ne sta in giro a fare campagna elettorale e raccontare frot… - Figliomeni_FdI : Buongiorno! E CONTINUIAMO CON LE PILLOLE DEL NOSTRO PROGRAMMA A PUNTATE: oggi trattiamo TUTELA DEGLI ANIMALI E INCR… - giampifiore : @fattoquotidiano @lucadecarolis PISTE CICLABILI A ROMA - -