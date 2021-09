Elliott Management entra nel capitale di Toshiba (Di giovedì 30 settembre 2021) Proseguono le operazioni extra-calcistici di Elliot Management: il fondo, che controlla la holding a cui fa capo il Milan, è entrato con una quota significativa nel capitale di Toshiba. A riportarlo è il Financial Times, che cita fonti a conoscenza della situazione, secondo le quali il pacchetto azionario non sarebbe superiore al 5%. Tuttavia, Elliott L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Proseguono le operazioni extra-calcistici di Elliot: il fondo, che controlla la holding a cui fa capo il Milan, èto con una quota significativa neldi. A riportarlo è il Financial Times, che cita fonti a conoscenza della situazione, secondo le quali il pacchetto azionario non sarebbe superiore al 5%. Tuttavia,L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Elliott Management entra nel capitale di Toshiba: Proseguono le operazioni extra-calcistici di El… - elliott_il : RT @mrbeaninterista: Turqi A. Al-Nowaiser e Yazeed A. Al-Humied, due membri del executive management team del PIF hanno accelerato i contat… - elliott_il : @elpatron0_ Perche era un Milan che ha lavorato da cani per anni. Mica ti rialzi in un anno. Dai 4-5 anni a questo… - elliott_il : @HaugeFan @_magnopaolo_ possibile, cioe che il management piu o meno rimanga questo. Un quotazione con un socio pri… - elliott_il : @HaugeFan @_magnopaolo_ Ma non resterano per sempre perche per modello non hanno interesse a restare per sempre. L'… -