Daniel Craig e Kate Middleton per la prima di ‘No Time to Die’. Lei omaggia Lady D e l’attore ‘non resiste’ (Di giovedì 30 settembre 2021) È finalmente arrivato in sala ‘No Time to Die‘, l’ultimo film di James Bond, diretto da Cary Joji Fukunaga. La pellicola è stata presentata in anteprima alla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre, alla presenza degli attori Daniel Craig e Phoebe Waller-Bridge. L’invito era stato esteso anche ai reali, che hanno impreziosito con la loro presenza un appuntamento già molto atteso. A far parlare, in queste ore, una frase che l’attore protagonista avrebbe detto alla moglie del Principe William. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’attore britannico è rimasto colpito dal look della Duchessa tanto da dirle: “Sei un amore…“. L’abito scintillante era firmato Jenny Packham e sembra essere un omaggio ad un outfit simile sfoggiato da Lady D nel 1985, proprio durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) È finalmente arrivato in sala ‘Noto Die‘, l’ultimo film di James Bond, diretto da Cary Joji Fukunaga. La pellicola è stata presentata in antealla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre, alla presenza degli attorie Phoebe Waller-Bridge. L’invito era stato esteso anche ai reali, che hanno impreziosito con la loro presenza un appuntamento già molto atteso. A far parlare, in queste ore, una frase cheprotagonista avrebbe detto alla moglie del Principe William. Stando a quanto riportato dal Daily Mail,britannico è rimasto colpito dal look della Duchessa tanto da dirle: “Sei un amore…“. L’abito scintillante era firmato Jenny Packham e sembra essere un omaggio ad un outfit simile sfoggiato daD nel 1985, proprio durante ...

Advertising

FQMagazineit : Daniel Craig e Kate Middleton per la prima di ‘No Time to Die’. Lei omaggia Lady D e l’attore ‘non resiste’ - BoobleItalia : Al cinema esce 'No Time To Die', il grande addio di Daniel Craig a 007 - - POPCORNTVit : Daniel Craig interpreterà Macbeth a Broadway dopo 'No Time to Die' - Daniela_Caruso : #DanielCraig interpreterà #Macbeth a #Broadway dopo #NoTimeToDie - _DAGOSPIA_ : ARIDATECE JAMES BOND! – L’ULTIMO 007 DI DANIEL CRAIG E' LA VERSIONE ANNACQUATA DELLA VECCHIA SPIA...… -