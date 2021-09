“Da lui non ce lo aspettavamo”. GF Vip 6, tutti contro Manuel Bortuzzo. Polemiche per il gesto verso Lulù (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha frenato l’entusiasmo di Alfonso Signorini sul flirt nato con la principessa Lucrezia Selassié: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”. Non solo parole, nelle ultime hanno fatto scalpore alcuni gesti del giovane nuotatore nei confronti di Lulù. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”. GF Vip 6, il brutto gesto di Manuel Bortuzzo verso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 6,ha frenato l’entusiasmo di Alfonso Signorini sul flirt nato con la principessa Lucrezia Selassié: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”. Non solo parole, nelle ultime hanno fatto scalpore alcuni gesti del giovane nuotatore nei confronti di. A un abbraccio della principessa,ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”. GF Vip 6, il bruttodi...

