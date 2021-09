Advertising

TuttoAndroid : Cubot KingKong 7 non delude: un buon rugged-phone completo a livello tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Cubot KingKong

GizChina.it

In occasione del lancio sul mercato del già annunciato e corazzatissimo7 (179.99 dollari, pressappoco 154 euro), il marchio cineseha proposto, in anteprima mondiale sul Aliexpress, il modello iper - economico (promozionato a circa 85 euro, ovvero a 99.99 ...... ampliando la serie dei modelli corazzati / rugged '' che, dal 23 Agosto, potrà contare (all'esordio per circa 150 euro vs i 330 finali) anche sul nuovo7, animato da Android ...Approfitta subito dell'offerta su eBay, dove potrai avere uno sconto immediato di 10 euro su una selezione di telefoni ...Cubot KingKong 7: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, hardware, software, foto e alternative.