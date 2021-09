Cina | l’esecutivo diffonde un “Programma per lo sviluppo di donne e bambini” fino al 2030 | si teme una limitazione del diritto all’aborto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglio di Stato cinese, cioè, ha diffuso lunedì 27 settembre un “per lodellee deiin” valido da qui al. Si tratta di linee guida, quindi non di una legge che entra nei dettagli (ma le leggi cinesi non entrano mai troppo nei dettagli per non limitare la discrezionalità del potere politico) e soprattutto non si parla solo di aborto, come potrebbe invece apparire leggendo i primi resoconti su parecchi media occidentali. Anzi, se ne parla pochissimo. Nell’introduzione si dice esplicitamente che l’obiettivo è realizzare quella fondamentale politica di Stato che è l’uguaglianza di genere per “la metà del cielo” (ban bian tian), una definizione della donna che risale a Mao. Il Consiglio di Stato si impegna quindi ...