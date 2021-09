Calciomercato Serie A LIVE: riscatto anticipato per Anguissa, Onana verso l’Inter (Di giovedì 30 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE Il Napoli anticipa il riscatto di Anguissa: ma serve lo sconto (CLICCA QUI)Inter, affondo per Onana: sarà lui l’erede di Handanovic (CLICCA QUI) MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE Commisso: «Vlahovic? Sono infastidito, spero rispetti i tifosi e la squadra» (CLICCA QUI)Vlahovic Fiorentina: deciso il suo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE Il Napoli anticipa ildi: ma serve lo sconto (CLICCA QUI)Inter, affondo per: sarà lui l’erede di Handanovic (CLICCA QUI) MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE Commisso: «Vlahovic? Sono infastidito, spero rispetti i tifosi e la squadra» (CLICCA QUI)Vlahovic Fiorentina: deciso il suo ...

